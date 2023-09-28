Боков: «Скоро мы увидим сильный ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался о главном тренере «красно-синих» Владимире Федотове и не слишком удачном периоде от его команды в последний месяц.

«Федотов делает что‑то не так? Вовсе нет. Если у команды не идёт, то все шишки летят в сторону главного тренера. У Владимира Валентиновича всё под контролем, всё по плану. В ЦСКА знают, как справляться с сериями без побед. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА», - высказался Боков для Metaratings.

Напомним, что с конца августа ЦСКА сыграл в шесть ничьих кряду в основное время во всех турнирах. В самом последнем матче на данный момент столичные «армейцы» поделили очки с «Ростовом» в насыщенной игре – 3:3.