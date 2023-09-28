Боков объяснил, почему ЦСКА стал много пропускать

Бывший игрок столичного ЦСКА Максим Боков объяснил, почему в последнее время московские «армейцы» много пропускают и рассказал, когда это закончится.

«Почему так? В составе сильная ротация из‑за травм. Начинался сезон с полной обоймой защитников, сейчас в обороне идёт роатция. Явление нормальное, ничего страшного в этом не вижу, лишь только через такие моменты будет развитие команды», - рассказал Боков Metaratings.

Он добавил, что после того, как в состав вернутся травмированный Дивеев и дисквалифицированный Роша, армейцы будут стабильнее.

Напомним, в 10 туре Премьер-лиги ЦСКА сыграет дома против калининградской «Балтики». Пока «армейцы» идут на девятом месте в турнирной таблице с 13 баллами.