Греческий клуб «Ламия» официально объявил о приходе в команду российского полузащитника Алана Дзагоева, известного по выступлениям за столичный ЦСКА и казанский «Рубин» и национальную сборную России. Срок контракта Дзагоева с его новым клубом не разглашается, однако по информации авторитетного портала Transfermarkt стороны подписали контракт до окончания текущего сезона.

Напомним, что прошлый сезон Дзагоев провёл в рядах «Рубина», тогда казанцы выступали ещё в Мелбет-Первой лиге. За республиканский клуб он забил три мяча в рамках 20 встреч. По окончании сезона с Дзагоевым было решено не продлевать контракт.

«Ламия» после шести туров чемпионата Греции идёт на девятом месте с шестью очками в активе. Всего в первенстве участвуют 14 команд. Дебютировать за свой новый клуб россиянин может уже 1 октября.