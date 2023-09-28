Защитник «Краснодара» Кайо будет восстанавливаться на родине

Стало известно, где травмированный защитник «Краснодара» Кайо Панталеао будет восстанавливаться от последствий травмы.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники, страной его реабилитации станет родная Бразилия. Напомним, ранее стало известно, что Кайо из-за травмы плеча уже не поможет «быкам» в текущем календарном году. После получения травмы оборонец был прооперирован. Но к зимним сборам «Краснодара» защитник должен быть уже полностью готов.

В семи матчах текущего сезона Кайо отметился одним забитым голом. Его клуб идёт на чистом первом месте в чемпионате России, набрав после девяти туров 21 очко, поражений в активе команды Владимира Ивича нет.