Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Рахмановича: «Он просто начал играть так, как от него ждали»

28 Сентября 2023 • 20:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Агент боснийского легионера самарских «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Младен Ратковица отреагировал на игру своего клиента в новом сезоне.

«Не сказал бы, что он показывает какую-то сумасшедшую игру в нынешнем сезоне. Он просто играет так, как от него ждали. До приезда в Россию он выдал отличный сезон в Турции. Думаю, просто привык к команде, к новой лиге», - цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Напомним, «Крылья Советов» являются одной из главных сенсаций текущего сезона. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. У самого Рахмановича в активе три гола и два ассиста в девяти матчах во всех турнирах. До переезда в Самару год назад он играл в Турции в местном «Коньяспоре».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Младен Ратковица Амар Рахманович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
Урал Урал
2.15 3.60 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
21:39 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Скоро мы увидим сильный ЦСКА»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Боков объяснил, почему ЦСКА стал много пропускать
20:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Кайо будет восстанавливаться на родине
20:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича: «Он просто начал играть так, как от него ждали»
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Сутормин высказался о поражениях «Зенита»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Карраскаль – качественный футболист, но ему нужно время»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Как тренер Юран продолжает расти»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Шинника» Котин будет восстанавливаться ещё три недели эксклюзив
19:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» признали, что интерес к футболу в Ярославле снизился на фоне интереса к хоккею
19:43 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян сделал предложение телеведущей «Матч ТВ»
19:35 · Кубок России
Дмитрий Кузнецов: «Удаление спутало все наши планы»
19:26 · Кубок России
Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»
19:20 · Кубок России
Туфан Садыгов: «Для 2DROTS это был большой матч, для нас – тренировочный»
19:13 · Кубок России
Талалаев похвалил 2DROTS и Кузнецова за кубковый матч
18:54 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Юран хочет обратить на себя внимание топ-клубов»
Все новости
Рекомендуем