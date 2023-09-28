Агент Рахмановича: «Он просто начал играть так, как от него ждали»

Агент боснийского легионера самарских «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Младен Ратковица отреагировал на игру своего клиента в новом сезоне.

«Не сказал бы, что он показывает какую-то сумасшедшую игру в нынешнем сезоне. Он просто играет так, как от него ждали. До приезда в Россию он выдал отличный сезон в Турции. Думаю, просто привык к команде, к новой лиге», - цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Напомним, «Крылья Советов» являются одной из главных сенсаций текущего сезона. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. У самого Рахмановича в активе три гола и два ассиста в девяти матчах во всех турнирах. До переезда в Самару год назад он играл в Турции в местном «Коньяспоре».