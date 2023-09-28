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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сутормин высказался о поражениях «Зенита»

28 Сентября 2023 • 20:37 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос, видит ли он что-то общее в поражениях команды в этом чемпионате России.

Напомним, что оба поражения «Зенита» были домашними – от «Динамо» (2:3) и «Локомотива» (1:2).

«Я думаю, всему виной потеря концентрации на последних минутах - пропускаем обидные голы из-за своих ошибок. Если брать предыдущие сезоны, то такие матчи мы обычно доводили до побед, а в этом году - уже два таких поражения. Надо менять ситуацию», - слова Сутормина приведены на сайте «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» готовится к гостевой игре чемпионата России против «Оренбурга». Команды сыграют в субботу, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

«Зенит» сейчас занимает третье место в таблице РПЛ. Отставание от «Краснодара» составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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