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Булыкин: «Карраскаль – качественный футболист, но ему нужно время»

28 Сентября 2023 • 20:31 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался об игре за московское «Динамо» летнего новичка полузащиты – Хорхе Карраскаля и предположил, что ему нужно больше времени для адаптации в новом коллективе.

«Вся команда сыграла неважно в прошлом матче, не только Карраскаль. Предполагаю, он ещё принесет пользу «Динамо». Карраскаль качественный футболист, но ему нужно время и пока что он сыграл не так, как хотелось бы многим. Но очевидно: в клубе, в тренерском штабе на него рассчитывают», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Колумбийский легионер провёл в составе «бело-голубых» уже четыре официальных матча, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Хорхе Карраскаль
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