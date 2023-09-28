Булыкин: «Карраскаль – качественный футболист, но ему нужно время»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался об игре за московское «Динамо» летнего новичка полузащиты – Хорхе Карраскаля и предположил, что ему нужно больше времени для адаптации в новом коллективе.

«Вся команда сыграла неважно в прошлом матче, не только Карраскаль. Предполагаю, он ещё принесет пользу «Динамо». Карраскаль качественный футболист, но ему нужно время и пока что он сыграл не так, как хотелось бы многим. Но очевидно: в клубе, в тренерском штабе на него рассчитывают», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Колумбийский легионер провёл в составе «бело-голубых» уже четыре официальных матча, не отметившись голевыми действиями.