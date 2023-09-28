Первак: «Как тренер Юран продолжает расти»

Экс-руководитель столичного «Спартака» Юрий Первак высказался о судьбе действующего тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Ранее специалист высказался о желании работать в одном из российских топ-клубов.

«Юран - заслуживающий внимания специалист, можно сказать, один из лучших. Это он доказывал неоднократно, но пока ему не доводилось работать с клубами высшего уровня. Человеческие возможности границ не имеют. Он продолжает расти как тренер. Недавно ещё тренировал «Зоркий» из Красногорска, а ныне – в РПЛ востребован», - цитирует Первака «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас «Пари НН» Юрана идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России – у клуба в активе 14 очков после девяти туров. Отделяет команду от первой тройки всего лишь три балла.