Тикнизян сделал предложение телеведущей «Матч ТВ»

Защитник столичного «Локомотива» и один из самых ярких игроков Российской премьер-лиги Наир Тикнизян сделал предложение своей избраннице – ведущей новостей телеканала «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. Об этом сама Ромашкина сообщила в своих соцсетях.

Предложение футболист «Локо» сделал нестандартным образом – у Останкинской телебашни, разместив под башней большой баннер со словами «Яна, выходи за меня!». Увидела эти слова избранница Тикнизяна находясь на вершине сооружения. На предложение своего молодого человека телеведущая ответила согласием.

Напомним, что в девятом туре РПЛ Тикнизян пережил как минимум один из незабываемых моментов карьеры на данный момент – он поразил ворота «Зенита» в добавленное время и принёс «Локо» сенсационную победу в Питере – 2:1.