Борис Игнатьев: «Юран хочет обратить на себя внимание топ-клубов»

Ветеран российского тренерского дела Борис Игнатьев высказался о недавних словах главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Специалист заявил, что через пару лет хотел бы бороться за чемпионство в РПЛ с топ-клубом.

«Похвально, что он ставит такие цели перед собой. Значит, он чувствует в себе творческий потенциал и уверенность. Видимо, хочет обратить внимание на себя больших футбольных людей и клубов», - рассказал Игнатьев «Матч ТВ», добавив, что такие слова не должны расходиться с реальными делами.

Текущим местом работы Юрана является «Пари НН» - вместе с нижегородцами он неплохо идёт в сезоне Премьер-лиги, занимая седьмое место в турнирной таблице после девяти прошедших туров.

Юран: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом