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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сутормин оценил старт «Зенита» в сезоне

28 Сентября 2023 • 18:47 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин получил вопрос о том, как он оценивает старт сезона в исполнении команды.

«На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть еще две трети пути, чтобы исправить ситуацию», - цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «Зенит» в девяти прошедших турах Российской премьер-лиги набрал 17 очков из 27 возможных. Оба поражения «сине-бело-голубые» потерпели дома – от «Динамо» (2:3) и «Локомотива» (1:2).

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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