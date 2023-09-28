​Сутормин оценил старт «Зенита» в сезоне

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин получил вопрос о том, как он оценивает старт сезона в исполнении команды.

«На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть еще две трети пути, чтобы исправить ситуацию», - цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «Зенит» в девяти прошедших турах Российской премьер-лиги набрал 17 очков из 27 возможных. Оба поражения «сине-бело-голубые» потерпели дома – от «Динамо» (2:3) и «Локомотива» (1:2).

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на поле соперника.