Пименов: «Юран давно доказал, что ему можно доверить топ-клуб»

Бывший российский нападающий, а ныне эксперт Руслан Пименов высказался о недавних словах Сергея Юрана. Тренер заявил, что через пару лет будет бороться за чемпионство с одним из топ-клубов России.

«Что здесь сказать? Юран уже давно доказал, что он тренер, которому можно доверить топ‑клуб. По силам ли ему будет эта борьба? Естественно, да», - высказался Пименов для «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент у Юрана весьма неплохо идут дела в «Пари НН» - его подопечные на седьмом месте в турнирной таблице, обладая 14 очками в активе. А в прошлом сезоне он спас нижегородцев от вылета из Премьер-лиги – в стыковых матчах «горожане» обыграли под его руководством «Родину».

Юран: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом