Дркушич вернулся в состав «Сочи» после травмы

Сербский защитник «Сочи» Ваня Дркушич снова готов помогать своей команде – футболист возобновил тренировки после травмы, которую получил в игре восьмого тура Премьер-лиги против «Спартака» в Москве (0:1).

«Привет, болельщики! Спасибо вам за поддержку. Я уже начал тренироваться на поле. И скоро буду тренироваться с командой», - передаёт слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что из-за травмы Дркушич не смог сыграть в девятом туре Премьер-лиги против «Крыльев Советов». В том матче его команда проиграла (1:2) и опустилась из-за неудачи в зону вылета.

В 10-м туре сочинцам предстоит сыграть против прямого конкурента в гостях, которым является воронежский «Факел». Команда Сергея Ташуева делит с «Сочи» зону вылета.