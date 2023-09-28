​Свищёв: УЕФА должен наказывать тех, кто будет бойкотировать матчи с Россией

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался о решении ряда стран бойкотировать матчи с юношеской сборной России. Соответствующие заявления были сделаны после того, как УЕФА объявил о решении допустить юношеские команды России в официальные турниры.

По мнению Свищёва, УЕФА в этом вопросе не будет «включать заднюю».

«К тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», - цитирует Свищёва ТАСС.

Напомним, что взрослые сборные и клубы УЕФА не планирует возвращать в свои турниры до урегулирования ситуации на Украине.