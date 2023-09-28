​Федун распродаёт имущество в России – на продаже люксовая квартира и яхта

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун распродаёт имущество в России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на продажу были выставлены люксовая квартира Федуна в Москве и его роскошная яхта.

Квартира продаётся за 150 миллионов рублей. Цена кажется заниженной, поскольку речь идёт о современном памятнике архитектуры в центре Москвы, который был недавно отреставрирован. Там есть круглосуточная охрана и закрытый двор. Роскошная квартира имеет высоту потолков в 3,5-4 метра и дорогую мебель.

Что касается яхты, то она продаётся за 99 миллионов евро. Несколько лет назад её построили в Нидерландах специально для Федуна.

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года.