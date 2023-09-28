Председатель совдира «Пари НН» ответил на слухи о назначении в «Торпедо»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов отреагировал на сегодняшние новости, которые активно связывают функционера с назначением на пост президента столичного «Торпедо».

«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно не уместно», - цитирует Кондратова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Торпедо» недовольны работой нынешнего президента клуба Ярослава Савина и готовы заменить его Кондратовым.

«Торпедо» после 11 туров Мелбет-Первой лиги идёт на шестой позиции, отставая от первой строчки на шесть баллов.