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Председатель совдира «Пари НН» ответил на слухи о назначении в «Торпедо»

28 Сентября 2023 • 18:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов отреагировал на сегодняшние новости, которые активно связывают функционера с назначением на пост президента столичного «Торпедо».

«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно не уместно», - цитирует Кондратова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Торпедо» недовольны работой нынешнего президента клуба Ярослава Савина и готовы заменить его Кондратовым.

«Торпедо» после 11 туров Мелбет-Первой лиги идёт на шестой позиции, отставая от первой строчки на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Пари НН Ярослав Савин Дмитрий Кондратов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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