​Изидор: Просил «Локомотив» принять предложение «Меца»

Нападающий Вильсон Изидор, который в летнее трансферное окно перешёл в «Зенит», рассказал, как просил «Локомотив» отпустить его в «Мец».

«Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение». Я не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив» – к тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе», - цитирует Изидора «Чемпионат».

По словам француза, после выхода из отпуска он сразу уведомил клуб и тренера о желании уйти из «Локомотива» в летнее окно. Тем не менее, московский клуб стал отклонять все предложения, которые поступали.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.