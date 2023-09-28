Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Шиннике» рассказали, что пока не готовы к выходу в РПЛ

28 Сентября 2023 • 18:11 Комментировать

Борис Никоноров, заместитель генерального директора ярославского «Шинника» заявил, что клуб Мелбет-Первой лиги пока не совсем готов к выходу в РПЛ, даже если клуб заслужит место в элите российского футбола по итогам сезона.

«Выйти по спортивному принципу вполне реально. Но стадион наш пока не готов пройти лицензирование и получить категорию «РФС‑1» - она нужна для игры в Премьер‑Лиге», - цитирует Никонорова Metaratings.

Функционер отметил, что клуб постоянно находится в контакте по этому вопросу с региональными властями.

«Поддерживают нас, присутствуют на каждом домашнем матче», - добавил Никоноров.

Напомним, что «Шинник» на данный момент идёт среди лидеров Мелбет-Первой лиги. У клуба 19 очков и чистое третье место первенства. Выше – лишь «Алания» (23 балла) и махачкалинское «Динамо» (21 очко).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Борис Никоноров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
Урал Урал
2.15 3.60 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
18:43 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Юран давно доказал, что ему можно доверить топ-клуб»
18:39 · Кубок России
​Клубов Медиалиги не осталось в Кубке России
18:36 · Россия. Премьер-лига
Дркушич вернулся в состав «Сочи» после травмы
18:32 · Россия. Премьер-лига
​Свищёв: УЕФА должен наказывать тех, кто будет бойкотировать матчи с Россией 1
18:31 · Кубок России
Сказка закончилась: «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Федун распродаёт имущество в России – на продаже люксовая квартира и яхта 1
18:19 · Россия. Премьер-лига
Председатель совдира «Пари НН» ответил на слухи о назначении в «Торпедо»
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Изидор: Просил «Локомотив» принять предложение «Меца»
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Шиннике» рассказали, что пока не готовы к выходу в РПЛ
18:02 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему называет Кухарчука и Тихого «унесёнными ветром»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Изидор высказался о конкурентах в «Зените»
17:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
​В «Торпедо» не планируют менять президента
17:43 · Россия. Премьер-лига
Червиченко не исключил, что Юран возглавит «Спартак» 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
Влут: «Почти четыре месяца провёл в Нидерландах и заскучал без футбола»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пантелеев: «Тульский «Арсенал» достоин Премьер-лиги»
Все новости
Рекомендуем