В «Шиннике» рассказали, что пока не готовы к выходу в РПЛ

Борис Никоноров, заместитель генерального директора ярославского «Шинника» заявил, что клуб Мелбет-Первой лиги пока не совсем готов к выходу в РПЛ, даже если клуб заслужит место в элите российского футбола по итогам сезона.

«Выйти по спортивному принципу вполне реально. Но стадион наш пока не готов пройти лицензирование и получить категорию «РФС‑1» - она нужна для игры в Премьер‑Лиге», - цитирует Никонорова Metaratings.

Функционер отметил, что клуб постоянно находится в контакте по этому вопросу с региональными властями.

«Поддерживают нас, присутствуют на каждом домашнем матче», - добавил Никоноров.

Напомним, что «Шинник» на данный момент идёт среди лидеров Мелбет-Первой лиги. У клуба 19 очков и чистое третье место первенства. Выше – лишь «Алания» (23 балла) и махачкалинское «Динамо» (21 очко).