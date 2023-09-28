Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на очередное предложение по переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

- Не стоит ли РФС наконец перейти в АФК после новых отказов играть со сборной U17? Чтобы поучаствовать в отборе на чемпионат мира.

- Все бутылки, из которых наш футбольный джинн может выбраться на свободу, плотно закупорены. И с помощью азиатских сакэ и соджу отобраться на ЧМ также невозможно, как и пытаться открыть «футбольный европейский Хеннесси», пока не пройдёт время и он не превратится из WSOP в ХO. Так что повзрослевший Волька Костыльков из РФС не найдёт своего старика Хоттабыча ни в УЕФА, ни в АФК.