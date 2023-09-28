Юран рассказал, почему называет Кухарчука и Тихого «унесёнными ветром»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему по-особенному называет пару своих игроков. А именно защитника Дмитрия Тихого и полузащитника Илью Кухарчука. Специалист называет их «унесёнными ветром».

«Как бы сказать аккуратно и помягче: они суперпрофессионалы! Не от мира сего. Унесенные ветром, принесенные ветром… Они молодцы», - пояснил Юран для телеканала «Матч ТВ», добавив, что эти два игрока являются примером для молодёжи.

Напомним, что оба игрока выступают за «Пари НН» с начала текущего сезона. Ранее в карьере они выступали под руководством Юрана в «Химках».