​Изидор высказался о конкурентах в «Зените»

В летнее трансферное окно нападающий Вильсон Изидор сменил «Локомотив» на «Зенит». Француз дал комментарий о своих конкурентах в питерской команде – об Иване Сергееве и Матео Кассьерре.

«Во-первых, они – отличные люди, которые очень добры ко мне. Ваня – весёлый, Матео тоже крутой, они старше меня, и я стараюсь научиться чему-нибудь у них. Оба – замечательные футболисты, которые забивают много мячей», - цитирует Изидора «Чемпионат».

Изидор отметил, что несмотря на конкуренцию, все форварды «Зенита» хотят одного и того же – показывать свой лучший футбол и помогать команде побеждать. Также француз отметил, что ему комфортно на всех позициях в нападении.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга».