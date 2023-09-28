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​Изидор высказался о конкурентах в «Зените»

28 Сентября 2023 • 17:57 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

В летнее трансферное окно нападающий Вильсон Изидор сменил «Локомотив» на «Зенит». Француз дал комментарий о своих конкурентах в питерской команде – об Иване Сергееве и Матео Кассьерре.  

«Во-первых, они – отличные люди, которые очень добры ко мне. Ваня – весёлый, Матео тоже крутой, они старше меня, и я стараюсь научиться чему-нибудь у них. Оба – замечательные футболисты, которые забивают много мячей», - цитирует Изидора «Чемпионат».

Изидор отметил, что несмотря на конкуренцию, все форварды «Зенита» хотят одного и того же – показывать свой лучший футбол и помогать команде побеждать. Также француз отметил, что ему комфортно на всех позициях в нападении.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Вильсон Изидор Матео Кассьерра
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