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Червиченко не исключил, что Юран возглавит «Спартак»

28 Сентября 2023 • 17:43 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший гендиректор столичного «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что через пару лет Сергей Юран может занять пост главного тренера «красно-белых». Ранее сам Юран в одном из интервью высказывался о планах возглавить топ-клуб и бороться с ним за чемпионство.

«Может быть, и «Спартак» будет его будущим клубом, но со «Спартаком» сложно всегда, критерии выбора тренера непонятны. Может, и «Локомотив» его позовет, а может и «Торпедо» выскочит в РПЛ, да еще с новыми амбициями», - рассуждает Червиченко для «Матч ТВ».

На данный момент у Юрана весьма неплохо идут дела в «Пари НН». Нижегородцы под его руководством идут на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места лишь на три балла.

«Мы видели на примере «Химок», как клуб смотрелся с ним и как -него. Сейчас он вытащил «Пари НН» из положения, в котором он был в прошлом сезоне», - добавляет Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Андрей Червиченко
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Комментарии (1)
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sierge
28 Сентября 2023 в 17:52
Он же был одним из тренеров как раз из Червиченко. Чем там закончилось?) Хорошо что Титов корешей паровозом не потянул
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