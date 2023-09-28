Червиченко не исключил, что Юран возглавит «Спартак»

Бывший гендиректор столичного «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что через пару лет Сергей Юран может занять пост главного тренера «красно-белых». Ранее сам Юран в одном из интервью высказывался о планах возглавить топ-клуб и бороться с ним за чемпионство.

«Может быть, и «Спартак» будет его будущим клубом, но со «Спартаком» сложно всегда, критерии выбора тренера непонятны. Может, и «Локомотив» его позовет, а может и «Торпедо» выскочит в РПЛ, да еще с новыми амбициями», - рассуждает Червиченко для «Матч ТВ».

На данный момент у Юрана весьма неплохо идут дела в «Пари НН». Нижегородцы под его руководством идут на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места лишь на три балла.

«Мы видели на примере «Химок», как клуб смотрелся с ним и как -него. Сейчас он вытащил «Пари НН» из положения, в котором он был в прошлом сезоне», - добавляет Червиченко.