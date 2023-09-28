Влут: «Почти четыре месяца провёл в Нидерландах и заскучал без футбола»

Форвард екатеринбургского «Урала» Рай Влут признался, что во время нахождения на родине уже успел заскучать по футболу. В конце мая у него была операция на пятке и только на днях он вернулся в расположение своего клуба.

«Очень рад наконец‑то снова вернуться в Екатеринбург. Последние четыре месяца я провел в Нидерландах, успел заскучать по футболу, по-прежнему восстанавливаюсь. Очень рад, что восстановление проходит в Екатеринбурге», - цитирует легионера пресс-служба «Урала».

Однако о том, как скоро он может вернуться на поле, Влут не сказал.

«Приложу все усилия для возвращения в общую группу», - добавил футболист.

Напомним, в новом сезоне Влут из-за травмы ещё не играл. Его «Урал» идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 14 очками в активе.

Влут прибыл в расположение «Урала»