Юран – об операции: «Теперь буду знать, что нужно раз в два-три месяца почки проверять»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал о недавних событиях, связанных с его здоровьем. Напомним, что в сентябре специалист перенёс операцию по удалению камней в почках и ненадолго выбыл из рабочего процесса.

«Здоровье моё уже лучше, нормально, так скажем. Вроде здоровью максимально уделяю внимание, но теперь буду знать, что нужно раз в два‑три месяца проверять почки: очень плохо встал камень, как сказали врачи и нужно было срочно оперироваться», - цитирует тренера телеканал «Матч ТВ».

«Пари НН» при Юране хорошо выступает в Премьер-лиге, сейчас коллектив с берегов Волги и Оки идёт на седьмом месте в турнирной таблице с 14 баллами. Следующий соперник нижегородцев - столичный «Локомотив», сотворивший главную сенсацию девятого тура Премьер-лиги.