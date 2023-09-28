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Юран – об операции: «Теперь буду знать, что нужно раз в два-три месяца почки проверять»

28 Сентября 2023 • 17:22 Комментировать (1)
Локомотив Москва
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Пари НН
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30.09 14:15

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран рассказал о недавних событиях, связанных с его здоровьем. Напомним, что в сентябре специалист перенёс операцию по удалению камней в почках и ненадолго выбыл из рабочего процесса.

«Здоровье моё уже лучше, нормально, так скажем. Вроде здоровью максимально уделяю внимание, но теперь буду знать, что нужно раз в два‑три месяца проверять почки: очень плохо встал камень, как сказали врачи и нужно было срочно оперироваться», - цитирует тренера телеканал «Матч ТВ».

«Пари НН» при Юране хорошо выступает в Премьер-лиге, сейчас коллектив с берегов Волги и Оки идёт на седьмом месте в турнирной таблице с 14 баллами. Следующий соперник нижегородцев - столичный «Локомотив», сотворивший главную сенсацию девятого тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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sierge
28 Сентября 2023 в 17:57
колика это страшная вещь. Не пожелаешь никому
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