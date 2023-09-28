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Пономарёв: «Пари НН» даже может обыграть «железнодорожников» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 18:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от некоторых матчей в 10-м туре РПЛ.

- «Локомотив» примет «Пари НН». Как расцениваете шансы «железнодорожников»?

- «Пари НН» мне очень нравится. Юран – молодец. Нравится, как он себя ведет на бровке. Это грамотный тренер. Он сам поиграл на хорошем уровне. Юран держит команду. Нельзя расслабляться. Думаю, «Пари НН» даже может обыграть «железнодорожников».

- «Краснодар» поедет в гости к «Рубину». Удивит вас потеря южанами очков?

- Нет. «Рубин» сейчас злой. Он потерял много очков. Игра никак не ладится. Возможно, казанцы разыграются. Но пока хорошей коллективной игры у них нет.

- У вас поменялось отношение к «Краснодару», лидерство которого многие воспринимали, как временное явление?

- Да. Молодежь там хорошо побежала. Иной раз думаешь, ну вот в следующем матче ребята остановятся, но этого не происходит. Футболисты бегут вперед.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Пари НН Владимир Пономарёв
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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