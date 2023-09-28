Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Зениту» будет непросто в Оренбурге.

- «Зенит» туром ранее проиграл «Локомотиву». В Оренбурге осечки не случится?

- Мы видим, что если поставить Марио, оборона рассыпается. Он никакой. Это показушник, как и все южане, а толку от него нет. Да, он может забить мяч, но это не показатель. Надо играть в обороне. А он там делает, что хочет. Думаю, Семак его не поставит на эту встречу. А так «Зенит» - сильный клуб. Нападающие там классные. Им не повезло с «Локомотивом», но так бывает. Они будут наверху таблицы. Хотя уверен, что поднимутся и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА. «Краснодар» еще может задержаться на первой строчке.

- С «Оренбургом» у «Зенита» могут возникнуть проблемы?

- Они будут. С любой командой могут быть проблемы. Нельзя приуменьшать возможности соперников. Проиграть можно любому. Даже «Локомотиву», у которого нет обороны.

Елена Григорьевская