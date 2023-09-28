Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Спартак».

- В «Спартаке» активно используют молодежь, убрали сейчас в запас Джикию. Он неправильно играет в обороне. Это игра на публику. Сколько он допускает ляпов? То, что его посадили на лавку – правильно. А что касается матча, «Спартак» выиграет 2:0. Команда хорошая, но ей нужно правильно распределить свои силы и расставить футболистов. Мне не нравится, как Абаскаль это делает. Ребятам неудобно, но они ведь не скажут об этом тренеру. Я в свое время сказал тренеру, что мне неудобно играть левого защитника, и я не буду там играть, потому что весь обзор поля с другой стороны. Нужно подкат делать другой ногой. Тренер со мной согласился. А многие ведь не говорят, лишь бы попасть в состав.

- Чем объясняете такую высокую позицию «Крыльев Советов» в таблице?

- Это временное явление. Ребята подустанут. Сейчас они хорошо бегают, потому что там парни молодые, но они поуспокоятся. Пока у них есть желание играть в футбол, показать себя, поработать с мячом. Они хорошо открываются под мяч, любят обвести. Но это заканчивается, потому что на первое место выходит класс футболистов. А сейчас пока беготня.

Елена Григорьевская