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Пономарёв предложил ЦСКА играть по новой схеме эксклюзив

28 Сентября 2023 • 16:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Балтикой».

- ЦСКА уже пять туров не может выиграть. С «Балтикой» серия прервется?

- Да. У ЦСКА будет играть Роша, наверняка Мойзес сможет выйти на поле. Все дело всегда в обороне, но не все это понимают. Я бы посоветовал «армейцам» играть с четырьмя защитниками и одним чистильщиком в середине. По нему всегда ровнялись все защитники, когда делали положение вне игры. А что касается предстоящего матча с «Балтикой», ЦСКА сыграет по-другому, хотя вариантов мало. Возможно, ребята поактивнее будут действовать, потому что просто так катать мяч друг другу нельзя. Нужно все время двигаться вперед. Как сейчас играет «Спартак», «Краснодар». Там ребята бегут вперед для получения мяча. Поэтому защитники соперников начинают дергаться и совершают ошибки. Думаю, «армейцы» учтут свои недочеты.

- «Армейцы» на девятом месте в таблице. Это напрягает?

- Конечно. Из погреба выбраться очень сложно. Тем более на старте сезона. Надо все следующие матчи выигрывать, иначе можно застрять на 8-9 месте.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Балтика Владимир Пономарёв
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