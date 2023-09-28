Изидор не знает деталей своего трансфера в «Зенит»

Нападающий Вильсон Изидор не знает деталей его трансфера из «Локомотива» в «Зенит». Как известно, питерский клуб арендовал француза. При этом непонятно, в каком виде прописана опция выкупа, то есть является она обязательной или нет. Изидор предложил задавать такие вопросы руководителям «Зенита».

«Почему именно аренда? Не знаю, стоит уточнить этот момент у клуба. От чего зависит мой переход в «Зенит» после окончания аренды? По этому вопросу лучше обратиться в клуб», - цитирует Изидора «Чемпионат».

Напомним, что Вильсон Изидор уже успел забить гол за «Зенит» - нападающий расписался в воротах «Рубина».