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Юран — о личных амбициях: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом

28 Сентября 2023 • 16:37 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих личных амбициях.

54-летний специалист отметил, что его главной целью является борьба за чемпионство с топ-клубом.

«Через какое время планирую достичь цели? Думаю, года два. Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово», - заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Напомним, что бывший игрок московского «Спартака» возглавлял подмосковные «Химки», калининградскую «Балтику» и ряд других клубов.

Соглашение Юрана с нижегородским клубом, который в нынешнем сезоне РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, рассчитано до 30 июня 2025 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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