Юран — о личных амбициях: Моя цель – бороться за чемпионство с топ-клубом

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих личных амбициях.

54-летний специалист отметил, что его главной целью является борьба за чемпионство с топ-клубом.

«Через какое время планирую достичь цели? Думаю, года два. Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово», - заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что бывший игрок московского «Спартака» возглавлял подмосковные «Химки», калининградскую «Балтику» и ряд других клубов.

Соглашение Юрана с нижегородским клубом, который в нынешнем сезоне РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, рассчитано до 30 июня 2025 года.