Юран рассказал, почему принял решение отпустить Сулейманова в «Локомотив»

Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему нижегородский клуб отпустил нападающего Тимура Сулейманова в аренду в московский «Локомотив».

«У футболиста всегда есть цель. Сыграть в клубе более серьезном. Плюс Сулейманов из школы «Локомотива», поэтому я не имел права не дать ему шанса попробовать себя в более серьезном клубе, где ставятся более серьезные задачи», - заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива».

23-летний футболист уже провел три матча за столичный клуб, но не смог отметиться результативными действиями.