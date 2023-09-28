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Юран рассказал, почему принял решение отпустить Сулейманова в «Локомотив»

28 Сентября 2023 • 16:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
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30.09 14:15

Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему нижегородский клуб отпустил нападающего Тимура Сулейманова в аренду в московский «Локомотив».

«У футболиста всегда есть цель. Сыграть в клубе более серьезном. Плюс Сулейманов из школы «Локомотива», поэтому я не имел права не дать ему шанса попробовать себя в более серьезном клубе, где ставятся более серьезные задачи», - заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива».

23-летний футболист уже провел три матча за столичный клуб, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Юран Тимур Сулейманов Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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