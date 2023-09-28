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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Норвегия стала восьмой страной, которая объявила об отказе играть против российских команд

28 Сентября 2023 • 16:19 Комментировать (2)

Глава норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс высказалась о допуске юношеской сборной России (до 17 лет) до участия в международных соревнованиях.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится, что позиция по допуску российских команд остаётся прежней.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине. Мы вправе ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», - говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте объявили Украина, Англия, Польша, Швеция, Дания, Литва и Латвия. 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России Норвегия
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Комментарии (2)
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ингерман
28 Сентября 2023 в 16:59
ай антиресна чем фсе ета закончица.. хе..
intermerdano
28 Сентября 2023 в 16:49
idiotos
На Евро-Футболе:
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