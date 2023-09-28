Норвегия стала восьмой страной, которая объявила об отказе играть против российских команд

Глава норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс высказалась о допуске юношеской сборной России (до 17 лет) до участия в международных соревнованиях.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится, что позиция по допуску российских команд остаётся прежней.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине. Мы вправе ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», - говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте объявили Украина, Англия, Польша, Швеция, Дания, Литва и Латвия.