Марио Фернандес не считает себя легендой ЦСКА

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что не считает себя легендой московского ЦСКА, за который выступал на протяжении десяти лет.

Экс-игрок сборной России отметил, что является обычным футболистом, который старается делать свою работу качественно, выполняя все от себя зависящее.

«Никогда не примерял на себя звание легенды. Я просто Марио. Марио Фернандес — в том месте, где он в настоящий момент, в том клубе, чьи цвета он защищает. С Божьей помощью делаю, что должен», - приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, что 33-летний футболист провел 327 матчей в футболке столичного клуба.