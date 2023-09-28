Боков: «Мне непонятно, почему «Локомотив» отдал Изидора прямому конкуренту»

Бывший игрок «Зенита» Максим Боков высказался о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

Эксперт признался, что не понимает, почему московский клуб решил отдать такого хорошего игрока своему прямому конкуренту. Как отмечает Боков, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо знать подробности отношений между футболистом и клубом.

«Мне самому непонятно, почему «железнодорожники» отдали Вильсона прямому конкуренту. Его приобретение — усиление для «Зенита», а для «Локомотива» — потеря. Для «железнодорожников» сейчас вообще уход каждого игрока является потерей», — цитирует Бокова Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Зенит» и «Локомотив» в общей сложности девять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.