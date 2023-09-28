Семшов — о «Спартаке»: «То, что Джикия не играет, может положительно сказаться»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался об игровом времени защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии.

По мнению эксперта, то, что Джикия стал реже выходить на поле, может положительно сказаться на команде.

«То, что Джикия не играет, может положительно сказаться. Потом он выйдет и станет ещё сильнее», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

В ближайшем 10-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов». Этот матч состоится 1 октября и начнётся он в 16:30 по московскому времени.