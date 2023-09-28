​«Не понимаю, зачем вся эта неправда»: В ЦСКА прокомментировали интервью Марио Фернандеса

Максим Головлёв, который в ЦСКА является главным специалистом по международным отношениям, отреагировал на интервью Марио Фернандеса. Футболист в числе прочего рассказал, что ЦСКА летом в какой-то момент вышел из переговоров по его возвращению.

По словам Головлёва, ему было больно видеть такое интервью. Специалист не понимает, почему Марио говорит неправду.

«Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом - я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься», - цитирует Головлёва Sport24.

Как известно, Марио Фернандес выступал за ЦСКА в 2012-2022 годах. Минувшим летом 33-летний футболист пополнил состав «Зенита».