Умяров: «Мы же хотим, чтобы российские футболисты были лучшими в мире, поэтому нужно ехать в Европу»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее посоветовавшего российским футболистам уезжать выступать в Европу.

Футболист считает, что прогрессировать можно и в РПЛ, однако лучшие команды мира находятся в Европе.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе», — цитирует Умярова Sport24.

В текущем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. После девяти туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.