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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров: «Мы же хотим, чтобы российские футболисты были лучшими в мире, поэтому нужно ехать в Европу»

28 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее посоветовавшего российским футболистам уезжать выступать в Европу.

Футболист считает, что прогрессировать можно и в РПЛ, однако лучшие команды мира находятся в Европе.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе», — цитирует Умярова Sport24.

В текущем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. После девяти туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Наиль Умяров
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