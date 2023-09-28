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​Семака не тревожит количество пропущенных «Зенитом» голов

28 Сентября 2023 • 15:15 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, является ли проблемой то, что команда стала реже завершать матчи без пропущенных голов.

«Смотря с какими сезонами сравнивать - если с лучшими, то это так, если с худшими, то мы пропускаем меньше. По каким-то компонентам мы стартовали чуть хуже, чем в прошлые годы, по каким-то - остались на прежнем уровне. Большой разницы я не вижу», - цитирует Семака сайт «Зенита».

После девяти сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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