​Семака не тревожит количество пропущенных «Зенитом» голов

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, является ли проблемой то, что команда стала реже завершать матчи без пропущенных голов.

«Смотря с какими сезонами сравнивать - если с лучшими, то это так, если с худшими, то мы пропускаем меньше. По каким-то компонентам мы стартовали чуть хуже, чем в прошлые годы, по каким-то - остались на прежнем уровне. Большой разницы я не вижу», - цитирует Семака сайт «Зенита».

После девяти сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 12:00 по московскому времени.