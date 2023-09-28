Божович: «Я не согласен с Абаскалем, тренер должен определиться с составом»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Черногорский специалист раскритиковал 34-летнего испанца за постоянные эксперименты с составом.

«Я не согласен с ним. Тренер должен определиться с составом и менять игроков, если они не играют хорошо или получают травму. Как может сыграться команда, если состав каждый раз меняется?» — цитирует Божовича «Чемпионат».

Также Божович выразил мнение, что в победном матче девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0) «Спартаку» повезло.

На данный момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Свой ближайший матч команда Абаскаля проведёт 1 октября против «Крыльев Советов».