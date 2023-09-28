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«Ламия» планирует подписать контракт с Дзагоевым в самое ближайшее время

28 Сентября 2023 • 14:54 Комментировать
Ламия
...
Панетоликос
01.10 15:00

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис сообщил, что уже сегодня вечером греческий клуб рассчитывает подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Аланом Дзагоевым.

«Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если всё будет хорошо», — цитирует Цикниса Sport24.

Напомним, что последним клубом Дзагоева был «Рубин», который он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне 33-летний футболист провёл за казанскую команду 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Наиболее известен Дзагоев по своим выступлениям за ЦСКА, вместе с которым он трижды становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия Сакис Цикнис
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ЛАМИЯ ПАНЕТОЛИКОС
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