«Ламия» планирует подписать контракт с Дзагоевым в самое ближайшее время

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис сообщил, что уже сегодня вечером греческий клуб рассчитывает подписать контракт с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Аланом Дзагоевым.

«Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если всё будет хорошо», — цитирует Цикниса Sport24.

Напомним, что последним клубом Дзагоева был «Рубин», который он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне 33-летний футболист провёл за казанскую команду 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Наиболее известен Дзагоев по своим выступлениям за ЦСКА, вместе с которым он трижды становился чемпионом России.