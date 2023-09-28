Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей «Ахмат» - «Динамо» и ЦСКА - «Балтика».

- «Динамо» сыграет в гостях с «Ахматом». Ждете напряженного матча?

- Да. «Динамо» будет стараться вернуть свои очки, потерянные в игре со «Спартаком». Думаю, что москвичи победят, потому что «Ахмат» полезет атаковать. Тем более это домашняя команда. Но тренерская смена – это дело не простое. На мой взгляд, для этого не было серьезных оснований. Смена тренера, конечно, встряхивает команду, но нужно и что-то новое преподнести в подготовке. А так, команда нормально готова к чемпионату. Хотя эмоциональная составляющая от смены наставника не всегда может давать результат.

- ЦСКА уже пять туров не может выиграть. С «Балтикой» эта серия прервется?

- От «армейцев» ожидали гораздо большего. Но там смена состава, ротация. Не знаю, оправдана ли она. Но мы не видим процесса подготовки. Может кто-то не выполняет требования. Или футболист готов хорошо, но не хватает игрового тонуса. Что касается легионеров, Давилы, например, надо пройти период адаптации именно через матчи. А пока у ЦСКА теряется рисунок игры, потому что не все вписываются в нее. Потенциал у команды большой, но всегда возникают какие-то моменты, мешающие ей. Например, в каком состоянии сейчас Обляков? Он то играет, то пропадает. Ему надо восстановить взаимодействие с Чаловым и Заболотным. Потеря Зайнутдинова не обошлась просто так для ЦСКА. Он давал большой объем на левом фланге и обеспечивал качественную игру. Компенсировать его уход сразу не получится. Надо набраться терпения.

Елена Григорьевская