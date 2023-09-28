​Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»

После назначения Давида Деограсии на должность главного тренера «Оренбург» существенно прибавил. Своими ожиданиями от игры против «горожан» поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Каждая смена тренера - дополнительная мотивация для игроков, дополнительные эмоциональные всплески. Деограсия начал очень хорошо, нас ждёт очень интересная, играющая команда и очень интересный матч», - сказал Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Под руководством Давида Деограсии «Оренбург» провёл в чемпионате России четыре матча. В них команда отпраздновала две победы при одной ничьей и одном поражении.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 12:00 по московскому времени.