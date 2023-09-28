Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матчах «Оренбург» - «Зенит» и «Локомотив» - «Пари НН».

- «Зенит» туром ранее проиграл «Локомотиву». В Оренбурге осечки не случится?

- Нет. Запас прочности у питерцев велик. Просто на последней минуте матче с «Локомотивом» они подарили гостям аут. У «Зенита» бывают такие проколы, когда он забивает мяч, сбрасывает обороты и начинает баловаться, сам того не замечая. Появляется элемент пренебрежения к сопернику, неуважение. Эта болезнь пока у питерцев непреодолима. Она не раз осложняла жизнь команде. Одно дело, когда счет 4:0. Но если 1:0, то это скользко. Вот и доигрались. Но запас прочности у команды все равно большой. Осталось дождаться только осечек от «Краснодара», и получится так, что к ноябрю «Зенит» выйдет на первое место. Так что «Оренбургу» будет непросто. Но у хозяев есть группа атакующих латинских футболистов, которая очень удачно подобрана. Она позволяет команде дома осложнять жизнь соперникам. Даже «Зениту».

- «Локомотив» примет «Пари НН», который в таблице идет следом. Как расцениваете шансы «железнодорожников» потерять очки?

- В плане вывески кажется, что «Локомотив» - фаворит. Но на самом деле, на подъеме сейчас находятся обе эти команды.

- То есть шансы на три очка равны?

- Конечно, больше оснований для победы хозяев. Взять хотя бы не безошибочную линию обороны у нижегородцев. Когда они попадают под пресс, то появляются трещины. То есть герметичность их обороны не обеспечена. А ведь в атаке «Локомотива» есть не только Дзюба, но и Глушенков, Пиняев, Миранчук. В запасе сидит Жемалетдинов. Есть кем разнообразить игру. А у соперника нет большой вариативности. Тем более, Сулейманов ушел как раз в «Локомотив». Но в средней линии есть Калинский, Севикян. Это очень интересный игрок, как Сперцян в «Краснодаре». Пока к нему только подбирают ключики. «Локомотив» должен нейтрализовать эту связку, которая обеспечивает мячами и стандартами атакующих игроков. К тому же эти ребята и сами могут забить. Отмечу, что для Юрана этот матч в Москве будет принципиальным. Так что движение и борьбы нижегородцы могут предложить. Они способны усложнить жизнь «Локомотиву».

Елена Григорьевская