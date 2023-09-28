Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «В матче в Самаре голы будут и с одной, и с другой стороны, но победит «Спартак» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 14:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Спартак».

- Какие ожидания от матча тура «Крылья Советов» - «Спартак»?

- Мне почему-то кажется, что «Спартак» выиграет. Ему сейчас просто некуда деваться. Спартаковцы удачно сыграли с «Динамо» и теперь состояние уверенности должны перенести на следующий матч.

- Почему не верите в «Крылья Советов»?

- Самарцам надо добиться стабильного успеха, чтобы выработать уверенность. Если у них получится победить, то это будет шажок к уверенности, к команде, которая привыкает бороться за самые высокие места. Причем на протяжении не одного сезона. Умение держать планку борьбы за высокие места – это большое мастерство. Самарцы на пути к этому, но они еще будут спотыкаться. Как в матче с «Локомотивом», когда должны были крупно обыгрывать «железнодорожников», но в итоге случилась ничья.

- Какую игру мы увидим, и много ли будет голов?

- Голы будут. И с одной, и с другой стороны. Все-таки самарцы в этом году хороши. Поначалу казалось, что команду подбрасывает вверх-вниз. Были матчи, когда казалось, что они повалятся, но они выбирались. Сумели залатать пробоины в составе и заполнить места ушедших. А главное, там дали поработать тренеру. Не стали шарахаться, поэтому команда на ходу.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Ринат Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
15:43 · Россия. Премьер-лига
Семшов — о «Спартаке»: «То, что Джикия не играет, может положительно сказаться»
15:37 · Россия. Премьер-лига
​«Не понимаю, зачем вся эта неправда»: В ЦСКА прокомментировали интервью Марио Фернандеса
15:30 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Мы же хотим, чтобы российские футболисты были лучшими в мире, поэтому нужно ехать в Европу»
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Семака не тревожит количество пропущенных «Зенитом» голов
15:13 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Я не согласен с Абаскалем, тренер должен определиться с составом»
14:54 · Россия. Премьер-лига
«Ламия» планирует подписать контракт с Дзагоевым в самое ближайшее время
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Спор «Зенита» и «Барселоны» по Малкому – ФИФА поддержала чемпиона России 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о переговорах по новому контракту Джикии
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о начале матча с «Оренбургом» в 12:00
14:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Очень вероятно, что уже скоро Башич получит вызов в сборную Боснии и Герцеговины»
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес: «ЦСКА не хотел платить агенту»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба оштрафован
14:04 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Кажется, у Карпина закончились какие-либо идеи»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Джикия - хороший вариант для «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем