Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Спартак».

- Какие ожидания от матча тура «Крылья Советов» - «Спартак»?

- Мне почему-то кажется, что «Спартак» выиграет. Ему сейчас просто некуда деваться. Спартаковцы удачно сыграли с «Динамо» и теперь состояние уверенности должны перенести на следующий матч.

- Почему не верите в «Крылья Советов»?

- Самарцам надо добиться стабильного успеха, чтобы выработать уверенность. Если у них получится победить, то это будет шажок к уверенности, к команде, которая привыкает бороться за самые высокие места. Причем на протяжении не одного сезона. Умение держать планку борьбы за высокие места – это большое мастерство. Самарцы на пути к этому, но они еще будут спотыкаться. Как в матче с «Локомотивом», когда должны были крупно обыгрывать «железнодорожников», но в итоге случилась ничья.

- Какую игру мы увидим, и много ли будет голов?

- Голы будут. И с одной, и с другой стороны. Все-таки самарцы в этом году хороши. Поначалу казалось, что команду подбрасывает вверх-вниз. Были матчи, когда казалось, что они повалятся, но они выбирались. Сумели залатать пробоины в составе и заполнить места ушедших. А главное, там дали поработать тренеру. Не стали шарахаться, поэтому команда на ходу.

Елена Григорьевская