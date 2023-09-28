​Спор «Зенита» и «Барселоны» по Малкому – ФИФА поддержала чемпиона России

Атакующий полузащитник Малком в 2019 году перебирался из «Барселоны» в «Зенит». В сделке между клубами был прописан пункт о выплате бонусов в случае, если питерцы выступят в Лиге чемпионов сезона 2022/2023. Из-за санкций УЕФА «Зенит» в сильнейший клубный турнир континента не попал. Тем не менее, «Барселона» все равно потребовала выплаты бонуса, учитывая тот факт, что «сине-бело-голубые» на правах чемпиона России должны были оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов. Питерцы платить отказались, поэтому каталонцы обратились в ФИФА.

Как сообщает «Матч ТВ», ФИФА в этом споре поддержала позицию «Зенита». После этого «Барселона» обратилась в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, что летом Малком сменил «Зенит» на «Аль-Хиляль».