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Агент высказался о переговорах по новому контракту Джикии

28 Сентября 2023 • 14:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о переговорах по новому контракту 29-летнего футболиста.

Напомним, действующее соглашение Джикии с московским клубом рассчитано до конца мая 2024 года. По словам Шпинёва, сторона футболиста не паникует по поводу возможного продления контракта.

«Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Встреча с руководством «Спартака» осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнём работать по данному направлению, не была указана», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джикия провёл в составе «Спартака» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. За московский клуб защитник выступает с начала 2017 года, ранее он представлял «Амкар».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Вадим Шпинёв
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