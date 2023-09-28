​Семак высказался о начале матча с «Оренбургом» в 12:00

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу – против «Оренбурга» на выезде. Игра начнётся рано – в полдень по московскому времени. Наставник питерской команды Сергей Семак высказался о столь раннем начале поединка.

«Конечно, раннее начало матча - неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее, условия равны для всех, будем исходить из тех условий, которые есть», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В девяти прошедших турах чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре зачётных балла.