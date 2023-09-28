Агент: «Очень вероятно, что уже скоро Башич получит вызов в сборную Боснии и Герцеговины»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, сообщил, что 21-летний футболист может получить вызов в сборную Боснии и Герцеговины, несмотря на его выступления в России.

«Очень вероятно, что уже довольно скоро Башич получит вызов в первую сборную Боснии и Герцеговины. Директор команды уже звонил ему, там серьёзно думают о вызове Ивана», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Башич провёл за «Оренбург» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета южноуральской команды футболист защищает с лета 2022 года.

После девяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой следующий матч команда Башича проведёт 30 сентября против «Зенита». Начало — в 12:00 по московскому времени.