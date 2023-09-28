​Марио Фернандес: «ЦСКА не хотел платить агенту»

В летнее трансферное окно защитник Марио Фернандес не вернулся в ЦСКА, а перебрался в «Зенит». По словам футболиста, московский клуб не хотел платить деньги его агенту.

«Насколько я знаю, твои предположения верны: ЦСКА хотел заплатить только часть из 365 тысяч, причитавшуюся «Интеру», и не хотел платить агенту. А ведь эта выплата - опять-таки не какая-то космическая сумма», - цитирует Фернандеса Sport24.

Марио отметил, что считает выплаты процента агентам справедливыми, поскольку именно агенты работают над сделками.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА в 2012-2022 годах. За «Зенит» в нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.