​Дзюба оштрафован

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба получил штраф. Решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Дзюба заплатит 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Стоит сказать, что «Локомотив» за массовый выход своих представителей из технической зоны оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата России «Локомотив» обыграл на выезде «Зенит» со счётом 2:1. Артём Дзюба был заменён ближе к заключительному отрезку встречи.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН» на своём поле.